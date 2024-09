Nach drei Partien ohne ,Dreier‘ Kein Geschenk für Ex-Coach Seitz: Eintracht Trier landet wichtigen Sieg gegen Freiberg

Die Fans im Moselstadion hatten nach dem Abpfiff ein feines Gespür dafür, wie wichtig für Eintracht Trier die gerade zu Ende gegangene Partie gegen den SGV Freiberg gewesen ist. Der SVE siegte mit 2:0 – dass beide Treffer jeweils in den Nachspielzeiten beider Halbzeiten fielen, verdeutlicht, wie eng es zuging auf dem Rasen vor 2594 Zuschauern. Mit dem Heimsieg beendete Trier die jüngste Ergebnisdelle, als es in drei Partien nur einen Punkt gab. Die Zuschauer auf der Haupttribüne, der Gegengerade und in der Ostkurve bejubelten die Mannschaft ausgiebig. 14 Punkte nach neun Spielen – Trier hat sich dank des hart erkämpfen Erfolgs wieder einen etwas größeren Puffer zur Abstiegszone erarbeitet.