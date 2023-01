Fernseh-Karriere für „Patsche“? : In Trier kennt ihn jeder Fußballfan: Eintracht-Legende geht zu "Kampf der Realitystars"

Den Fußball hat Nico Patschinski hinter sich gelassen. Jetzt geht’s im Trash-TV weiter. Foto: obs/Luis Zeno Kuhn

Trier In Trier hat er zu Zweitliga-Zeiten Tore geschossen und hat im Laufe seiner Karriere so einige denkwürdige Sprüche abgeliefert. Jetzt versucht er sich an einer ganz neuen Aufgabe.

Auf RTLZWEI startet im Frühjahr eine neue Staffel „Kampf der Realitystars“. Der genaue Termin steht noch nicht fest, die Teilnehmer sind aber nun bekannt. Dieses Mal springt ein Name ins Auge, an den sich in Trier sicher noch ganz viele Fußballfans gerne erinnern. Nico Patschinski, der für Eintracht Trier unter anderem in der 2. Bundesliga aktiv war, stellt sich im Fernsehen einer neuen Herausforderung.

Der Fußballer bei „Kampf der Realitystars“

Seine aktive Karriere als Spieler ist beendet und offenbar hat er seine Berufswünsche nicht in die Tat umgesetzt. Angesprochen auf die Frage, was denn nach der sportlichen Karriere komme, erklärte Nico Patschinski einmal: „Vielleicht Pornostar oder so, aber meine Frau sagt, das ist nichts für mich." Wer sich noch an solche Sprüche des Stürmers erinnern kann, wird wohl wissen, dass er der richtige Mann fürs Trash-TV sein könnte. Zumindest sollte es mit ihm lustig werden.

Den Höhepunkt seiner Fußballer-Laufbahn erlebte Patschinski ab dem Jahr 2000 beim 1. FC St. Pauli. Dort kam er auf 28 Bundesliga-Einsätze. Unvergessen bleibt sein Tor am 6. Februar 2002 beim 2:1-Sieg gegen den FC Bayern München. An diesem Tag holte sich Patschinski den wichtigsten Titel seiner Karriere, denn er machte sich zum „Weltpokalsiegerbesieger“.

Als Nico Patschinski für Eintracht Trier spielte

Für St. Pauli folge allerdings der schnelle Absturz in die tieferen Spielklassen. 2003 wechselte „Patsche“ zu Eintracht Trier in die 2. Bundesliga, wo er auf 65 Einsätze kam und 23 Tore beisteuern konnte. Es war eine Phase, die bereits im Jahr 2005 wieder endete. Der Torjäger musste nun auch in Trier einen Abstieg miterleben. Eine Serie, die sich übrigens noch fortsetzte. Am Ende war er in fünf Saisons mit drei Vereinen viermal abgestiegen. Mit solchen Geschichten kann Patschinski sicher im „Kampf der Realitystars“ auf sich aufmerksam machen.

Obwohl er durch viele Vereine gewandert ist, war Trier wohl am Ende viel mehr als nur eine der vielen Episoden einer Profi-Karriere. „Wenn ich nicht Familie und Job in Hamburg hätte, würde ich nach Trier ziehen“, erklärte er vor einigen Jahren dem Trierischen Volksfreund. „Mit dem Menschenschlag komme ich gut zurecht.“ Vielleicht ist er deshalb zwischendurch zurückgekehrt. In der Saison 2010/11 verstärkte er noch einmal den Eintracht-Kader in der Regionalliga.

Was man bei „Kampf der Realitystars“ von „Patsche“ erwarten kann

Natürlich geht es auch um etwas, wenn RTLZWEI zum „Kampf der Realitystars“ einlädt. 50.000 Euro gibt es zu gewinnen. Die Kandidaten müssen sich in Challenges beweisen und stehen im harten Konkurrenzkampf zueinander. Interessanter als die Fernseh-Inszenierung werden aber hoffentlich die Geschichten, die Patschinski zu erzählen hat. Nach dem Fußball wurde die Lebensgeschichte schließlich noch um ein paar Wendungen reicher.