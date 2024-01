Fußball Eintracht Trier: Leistungsträger verlängert bis 2026

Ob ihm das so viele zugetraut hätten? Maurice Wrusch (Foto: TV-Archiv), auf den Tag genau vor zwei Jahren aus der Fußball-Rheinlandliga von der FVH Morbach zu Eintracht Trier gekommen, hat sich beim Traditionsverein von der Mosel zum absoluten Leistungsträger entwickelt. In der aktuellen Oberliga-Saison stand er in allen bislang 24 Partien auf dem Platz, 20-mal dabei in der Startelf. Er erzielte vier Tore und bereitete acht Treffer vor – eine Topbilanz für den 23-Jährigen, der flexibel in der Defensive und im Mittelfeld einsetzbar ist und meist mit großer Einsatzfreude überzeugt.