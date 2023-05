Fußball-Regionalliga Südwest Eintracht Trier: Abschied gegen den ewigen Aufstiegskandidaten

Tolles Wetter, ein attraktiver Gegner: Der Rahmen bei Eintracht Trier passt für das letzte Spiel in der Fußball-Regionalliga Südwest an diesem Samstag um 14 Uhr gegen Kickers Offenbach. Wäre da nur nicht der bereits besiegelte Abstieg nach nur einem Jahr in der vierten Liga. Für die Fans wird das aber kein Grund sein, nicht ins Moselstadion zu kommen. SVE-Geschäftsstellenleiter Björn Berens rechnet mit erneut mehr als 2000 Zuschauern, aus Offenbach dürften rund 200 bis 300 Fans kommen.