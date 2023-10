Vor dem Heimspiel gegen Auersmacher Eintracht Trier: Licht am Ende des Tunnels

Zehn Spiele binnen 34 Tagen – das klingt nach dem Programm eines Basketball-Clubs in der NBA. Es ist aber (auch) der jüngste Spielplan von Fußball-Oberligist Eintracht Trier. Mit dem vorverlegten Heimspiel an diesem Mittwochabend (19.30 Uhr, Moselstadion) gegen den SV Auersmacher endet für den unangefochtenen Liga-Primus eine Saisonetappe, die es in sich hatte. Danach können Trainer, Spieler und Betreuer bis zur nächsten Aufgabe beim FV Diefflen am 28. Oktober zehn Tage durchschnaufen.