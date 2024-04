Erinnerung an SVE-Torschützen Eintracht-Legende gestorben: Als einst Marek Czakon gegen Dortmund traf

Manchmal genügt ein Name, reicht eine Unterschrift, um ein Feuer zu entfachen. Um Hoffnungen zu schüren. Bei den Eintracht-Trier-Fans war das so im Winter 1996/97: Damals kehrte Stürmer Marek Czakon zum Abstiegskandidaten nach Trier zurück. Er war 33, kam von Waldhof Mannheim. Ein Jahr zuvor hatte der Pole Eintracht Trier noch in Richtung Union Berlin verlassen, wurde dort aber nicht glücklich.