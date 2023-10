Eintracht Trier Holland und Hausbau statt Hütchen und Halbzeitbesprechung

Am Ende blinkte die Reservelampe. „Wir mussten alles investieren, was noch in unserem Tank war“, sagte Eintracht-Kapitän Simon Maurer nach dem hart erkämpften 2:0-Heimsieg gegen den zweikampfstarken SV Auersmacher: „Man hat zum Schluss gemerkt, dass in gewissen Situationen die Spritzigkeit gefehlt hat. Insgesamt ist es aber aufgrund der Chancen ein verdienter Sieg.“