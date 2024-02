Pokal-Countdown Eintracht Trier: Sie sind die ,Ostkurv‘-Flüsterer

Hermann Reuter, Michael Fritzen und Ralph Kirchner geht es wie vielen anderen eingefleischten Fans von Eintracht Trier. Wenn die drei bei Heimspielen des SVE in der Ostkurve des Moselstadions die Treppen über dem Marathontor hinunter zu ihren Stehplätzen gehen, wachsen das Kribbeln und die Vorfreude. Reuter, 60-jähriger Inhaber des ,Lädchen‘ in Ruwer, Fritzen, 42-jähriger Prokurist bei einem Trierer Reiseveranstalter, und Kirchner (52), der als Glas- und Gebäudereiniger in Luxemburg arbeitet, sind seit Jahrzehnten Anhänger der Eintracht. Sie haben alle Höhen und Tiefen der jüngeren Vereinsgeschichte miterlebt. Allen voran den Zweitliga-Aufstieg 2003 in Hoffenheim – und den Abstieg aus dem Unterhaus 2005 in Saarbrücken.