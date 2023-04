Vertragsverlängerung Eintracht Trier: Robin Garnier unterschreibt bis 2026

Garnier spielte bereits seit der U 15 beim SVE, ehe er nach der Jugend in die zweite Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 wechselte und mit den Mainzern den Aufstieg in die dritte Liga schaffte. Nach einem Jahr wechselte der gebürtige Trierer zurück zur Eintracht und absolvierte drei Saisons in der Regionalliga. Nach einem Jahr bei den Stuttgarter Kickers spielte Garnier seit der Saison 2018/2019 für Alemannia Aachen in der Regionalliga West. Im Winter der damals abgebrochenen Corona-Spielzeit 2020/2021 kehrte Garnier erneut zu seinem Heimat- und Herzensverein zurück. Seitdem hat sich der aktuell verletzte Motor der Mannschaft zum absoluten Führungsspieler bei den Blau-Schwarz-Weißen entwickelt. Jedem Eintracht-Fan wird sein Treffer im Aufstiegsspiel gegen die Stuttgarter Kickers noch lange in Erinnerung bleiben.