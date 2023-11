Roman Gottschalk scheidet aus Eintracht-Vorstand Über prägende Erlebnisse, persönliche Anfeindungen und ein „Endspiel“ im Krankenhaus

Interview | Trier · In seiner Zeit bei Eintracht Trier sah der Unternehmer schon einige Trainer kommen und gehen. Welche Höhen und Tiefen er in den dreizehneinhalb Jahren im Vorstand erlebt hat, wie er das Aufstiegsfinale 2022 im Krankenhaus verfolgen musste – und wo er den Club in fünf Jahren sieht.

24.11.2023 , 06:34 Uhr

Eintracht Trier ist bei ihnen Familiensache: Roman Gottschalk (rechts) bekleidet seit 2006 Ämter beim SVE, zunächst im Aufsichtsrat und seit dreizehneinhalb Jahren im Vorstand. Die Söhne Jonas Gottschalk (links) und Lucas Gottschalk (Mitte) sind Mitglieder im ,Gewinnerclub‘ der Eintracht. Jonas spielt zudem in der zweiten SVE-Mannschaft. Nicht im Bild ist Sibylle Gottschalk, die sich in verschiedenen Funktionen im administrativen Bereich des Vereins ehrenamtlich engagiert hat. Foto: TV/Mirko Blahak

Herr Gottschalk, warum verabschieden Sie sich nach dreizehneinhalb Jahren aus dem Vorstand, um wieder zurück in die zweite Reihe treten zu wollen?