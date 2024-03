Partie gegen Waldalgesheim Eintracht Trier: Roth? Herber? Zaporozhets? – Personalfragen vor Heimspiel

Fraglich ist, ob Vladyslav Zaporo­zhets im Kader stehen wird – er ist nach einem Probetraining beim 1. FC Kaiserslautern II unter der Woche laut Klasen leicht angeschlagen. Da der 18-jährige Ukrainer als ,Sechser‘ im defensiven Mittelfeld beim SVE in der Regionalliga kaum Einsatzzeiten verbuchen dürfte, geht es darum, Alternativen für ihn auszuloten, bei denen er mehr Spielpraxis erhält und sich gleichzeitig weiterentwickeln kann. Klasen: „Vlad hat Potenzial. Vielleicht ist er in ein, zwei Jahren dann so weit, um uns in der Regionalliga richtig helfen zu können.“