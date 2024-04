Fußball So plant Eintracht Trier die Meister-Partys

Noch ist der Aufstieg in die Fußball-Regionalliga nicht endgültig eingetütet – und der 1. FC Kaiserslautern II muss im anstehenden Heimspiel am Freitagabend erst noch besiegt werden. Gleichwohl hat Eintracht Trier den Spagat zu meistern, eine spontane Meisterfeier zu organisieren. Sie soll am Freitag im Anschluss an das Heimspiel gegen die kleinen Roten Teufel folgen. Gewinnen die Moselaner, ist die Rückkehr in die Viertklassigkeit perfekt.