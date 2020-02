Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Spiel gegen Worms fällt aus

Trier Aufgrund der starken Schneefälle in den vergangenen Stunden fällt das Heimspiel der Trierer Eintracht gegen Wormatia Worms aus. Das teilt der Verein am Donnerstag mit.

„Nach den Niederschlägen und dem Schneefall in den letzten Stunden ist der Rasen im Trierer Moselstadion unbespielbar, so der Verein in einer Pressemitteilung.