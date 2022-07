Fußball : Spielplan für Eintracht Trier in der Saison 2022/2023 - Termine und Anstoßzeiten

Trier In der Saison 22/23 ist die Regionalliga Südwest die neue Heimat für Eintracht Trier. Der Spielplan umfasst 34 Spieltage. Für die Trierer beginnt und endet die Saison mit einem Heimspiel

In der Saison 2022/2023 spielt die erste Mannschaft von Eintracht Trier wieder in der Regionalliga Südwest. Nach dem erfolgreichen Aufstieg heißen die Gegner im neuen Spielplan nun 1. FSV Mainz 05 II, TSG Hoffenheim II, Bahlinger SC, FC 08 Homburg, FSV Frankfurt, Hessen Kassel, Kickers Offenbach, SSV Ulm 1846 Fußball, VfB Stuttgart II, VfR Aalen, VfR Wormatia Worms, FC-Astoria Walldorf, TSG Balingen, TSV Steinbach Haiger, FC Rot-Weiß Koblenz, SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und SGV Freiburg.

Im Folgenden finden Sie den kompletten Spielplan für Eintracht Trier in der Regionalliga Südwest. Bisher stehen die genauen Uhrzeiten nur für die ersten Spiele der Saison fest. Der Ort für die Heimspiele bleibt bei Eintracht Trier natürlich auch in der Saison 22/23 das Moselstadion.

Spielplan für Eintracht Trier in der Saison 22/23 - Hinrunde

Spielplan für Eintracht Trier in der Saison 22/23 - Rückrunde

Der Modus der Regionalliga Südwest

Mit dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest spielt Eintracht Trier nun in der vierthöchsten Spielklasse des deutschen Fußballs. Die Liga besteht aus 18 Mannschaften, woraus sich für den Spielplan 22/23 insgesamt 34 Spieltage ergeben. Los geht es am 6. August 2022. Die letzten Spiele vor der Winterpause sind für den 9. Dezember 2022 angesetzt. Am 3. März 2023 geht der Spielbetrieb weiter. Der letzte Spieltag der Saison findet am 27. Mai 2023 statt.