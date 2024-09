Fußball am Wochenende Eintracht Trier - Kickers Offenbach: Erinnerungen an einen denkwürdigen Abend

Es war am Anfang einer Woche. Als der Fernsehsender Sport1 noch Montagabendspiele live übertrug. Damals im bundesweiten Fokus: die Fußball-Regionalliga-Partie zwischen Eintracht Trier und Kickers Offenbach. Der Sender mit Sitz in Ismaning nahe München lag mit der Auswahl der Partie letztlich goldrichtig. Denn es war ein denkwürdiger Abend an jenem 12. Oktober 2015 im Moselstadion. Trier fegte die Kickers mit 6:0 vom Platz. Zu den Torschützen zählten Daniel Hammel, heute Sportdirektor beim SVE, und Robin Garnier, der beim neuerlichen Aufeinandertreffen beider Teams an diesem Sonntag (14 Uhr, Moselstadion) die Eintracht als Kapitän aufs Feld führen wird.