Gerüchte über FCK-Akteure Eintracht Trier testet Defensivspieler – Torwart Brüning unterschreibt bis 2025

In allen Mannschaftsteilen feilt der künftige Fußball-Regionalligist Eintracht Trier am Kader für die neue Saison. Dieser Tage hat sich im Training Sebastian Saftig vorgestellt. Der 22-jährige Defensivakteur, der vornehmlich in der Abwehr beheimatet ist, gehört zum Kader des Zweitligisten SV Elversberg. Er stand in dieser Saison zehnmal im Spieltags-Aufgebot der Saarländer, zum Einsatz im Unterhaus kam er nicht. Stattdessen lief er 14-mal in der Saarlandliga für die zweite Elversberger Mannschaft auf. Dass es zu einem Transfer kommt, scheint – Stand jetzt – eher nicht wahrscheinlich. Saftig will und braucht Spielpraxis, in einer potenziellen Herausforderer-Rolle bei der Eintracht dürfte ihm diese nicht garantiert werden können.