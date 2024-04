Eintracht Trier Trainer Thomas Klasen: Mal Kumpeltyp, mal strenger Lehrmeister

Aus welchem Holz Eintracht-Trainer Thomas Klasen geschnitzt ist, zeigte sich im Moment des Triumphs. Wenige Minuten nach dem 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern II, der den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga Südwest endgültig besiegelte, fand er – bereits durchnässt von mehreren Bierduschen - wie selbstverständlich Worte für seinen Vor-Vorgänger Josef Cinar: „Herzliche Grüße und vielen Dank an Jupp. Das ist noch viel von seiner Mannschaft, genau dieser Spirit. Er ist ein Ehrenmann. Er hat hier so viel mit aufgebaut. Deshalb möchte ich ihn auch explizit erwähnen.“