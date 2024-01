Zugang aus Aachen Eintracht Trier: Neuer Torwart heizt Konkurrenzkampf an

Noch vor dem Trainingsauftakt am kommenden Montag (18 Uhr) hat Fußball-Oberliga-Spitzenreiter Eintracht Trier einen neuen Spieler unter Vertrag genommen. Bereits im Vorgriff auf die kommende Spielzeit, in der die Moselaner als designierter Aufsteiger wohl wieder in der Regionalliga Südwest spielen werden, stößt der 23-jährige Torwart Radomir Novakovic zum Team. Die Gespräche zwischen dem Keeper und dem Verein, über die der TV zuletzt berichtet hatte, verliefen erfolgreich - Novakovic erhält bei der Eintracht ein Arbeitspapier bis 30. Juni 2025.