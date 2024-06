Letztes Oberligaspiel Eintracht Trier: Tränen, sechs Tore und eine tolle Choreografie

Es klingt abgedroschen, aber es ist immer wieder etwas dran: Nur der Fußball schreibt diese Geschichten … Als Eintracht Trier im letzten Saisonspiel gegen den FV Diefflen in der 81. Minute einen Handelfmeter bekommt, geht’s ganz schnell. Tim Garnier, der schon vor dem Elfer-Pfiff herbeigerufen wurde, wird flugs eingewechselt. Er tritt an und trifft. In seinem (vorerst) letzten Spiel für seine Eintracht, die er wie kaum ein anderer im Herzen trägt.