Eintracht Trier Trainer fordert im letzten Test „reiferes Zweikampfverhalten“

Es ist der letzte Test in der Winter-Vorbereitung - gegen einen Gegner, der in der Regionalliga Südwest tabellarisch auf Augenhöhe mit der TuS Koblenz ist, die Eintracht Trier eine Woche später (Sonntag, 25. Februar, 14 Uhr) zum mit Spannung erwarteten Rheinlandpokal-Viertelfinalmatch empfängt. Angesichts dieser Ausgangslage kommt die Vorbereitungspartie des SVE an diesem Samstag (14 Uhr, Rasen-Nebenplatz Moselstadiongelände) gegen das abgeschlagene Schlusslicht TSV Schott Mainz einer Generalprobe gleich. Auch mangels personeller Alternativen dürften einige Spieler, die gegen Mainz beginnen, auch gegen die TuS zur Startelf gehören.