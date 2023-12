Bis 2026 Weihnachtsgeschenk für die Fans: Trainer Klasen verlängert bei Eintracht Trier

Thomas Klasen war den Eintracht-Anhängern natürlich als Spieler noch sehr präsent. Zwischen Sommer 2003 und Ende 2005 bestritt der Flügelflitzer für Eintracht Trier 51 Pflichtspiele in der zweiten Liga, in der Regionalliga und im DFB-Pokal. Aber als Trainer flog er eher unterm Radar. Wohl auch, weil er beim 1. FC Köln II in den vergangenen vier Jahren aus der zweiten Reihe als Co-Trainer agiert hatte.