Trier verliert gegen Waldalgesheim Fußball: Eintracht-Trainer stellt nach erster Saison-Niederlage die Qualitätsfrage

Auch auf dem Podium bei der Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen den SV Alemannia Waldalgesheim schüttelte Eintracht-Trainer Thomas Klasen den Kopf. Wie die Partie vor 2825 Zuschauern im Moselstadion mit 0:1 verloren gehen konnte, bleibt ihm ein Rätsel. Die erste Heimniederlage des SVE in dieser Oberliga-Saison, das erste Mal in dieser Oberliga-Spielzeit ohne eigenen Torerfolg – das nagte kräftig an der Laune des Coaches. Zumal sich sein Team zahlreiche Chancen erarbeitet hatte, auch wenn nicht die sogenannten hundertprozentigen Gelegenheiten dabei waren.