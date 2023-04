Fußball Eintracht Trier: Tribünengast gibt Anlass zu Spekulationen

Trier · Der Abstieg des SVE in die Oberliga nimmt immer konkretere Formen an. Wie sieht die Kaderplanung aus? Was fix ist – und was wahrscheinlich erscheint. Zudem darf ein bisschen gemutmaßt werden.

30.04.2023, 14:58 Uhr

Daniel Hammel verfolgte zuletzt unter anderem das Trierer Spiel in Koblenz von der Tribüne aus. Wird’s ein Comeback des 30-Jährigen beim SVE geben – in welcher Rolle auch immer? Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Abspecken ist die erste Eintracht-Pflicht: Der aktuelle, mehr als 30 Spieler umfassende XXL-Kader der Trierer wird auf ein Normalmaß gestutzt. Laut SVE-Sportvorstand Ingo Berens ist geplant, aus dem aktuellen Aufgebot 17 oder 18 Spieler zu halten. Hinzukommen sollen zwei bis drei Akteure, die den Kader qualitativ aufwerten, sowie ein bis zwei Spieler für die Breite. Macht in der Summe dann ein Team mit rund 23 Spielern.