Fußball-Oberliga Eintracht Trier: Maxim-al frech – und eine Höchststrafe!

Sein Spiel ist von jugendlicher Unbekümmertheit geprägt. Der 18-jährige Maxim Burghardt schaltet auf der rechten Seite immer wieder in den Vollgas-Modus. Das hat sich im Trierer Auswärtsspiel am Sonntag bei der TSG Pfeddersheim mal wieder ausgezahlt. Als zuvor Daniel Hammel, Dominik Kinscher und Ömer Yavuz mit Schüssen in der vielbeinigen Abwehr der Gastgeber hängen geblieben waren, gelangte der Ball zu Burghardt. Er schaltete den Turbo ein, drang fast zur Grundlinie vor und zimmerte den Ball aus extrem spitzem Winkel ins Netz (20.). Ein Traumtor – Maxim-al frech!