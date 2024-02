Fußball Pokal-Hit Eintracht Trier - TuS Koblenz: Lasset das Spiel beginnen!

Mit Beginn der Winter-Vorbereitung am 15. Januar in der Soccerhalle Kenn war alles auf diesen Tag ausgelegt. Die Trainings-Taktung, die Testspiel-Terminierung, die Auswahl der Gegner. Jedes Detail bei Eintracht Trier war abgestimmt auf das Viertelfinalmatch im Rheinlandpokal an diesem Sonntag, 14 Uhr, im Moselstadion gegen den Südwest-Regionalligisten TuS Koblenz.