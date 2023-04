Fußball-Regionalliga Südwest Eintracht Trier: Und täglich grüßt das Murmeltier … (Update: Video)

Die 20. Minute verdeutlichte einmal mehr, in welchem Dilemma Eintracht Trier steckt, aus dem es derzeit einfach kein Entrinnen gibt. Vincent Boesen behauptete an der Außenlinie gut den Ball und brachte Gianluca Lo Scrudato mit einem Steilpass in Position, doch der diesmal im rechten Mittelfeld aufgebotene Winter-Neuzugang konnte die gute Angriffsaktion nicht zu Ende bringen. Im Gegenzug dann das 0:1: Der 36-jährige Routinier Nick Proschwitz schloss ins lange Eck für die Hoffenheimer Führung ab, so richtig gefährlich schien die Aktion gar nicht zu sein.