Fußball-Regionalliga Südwest Eintracht Trier: 0:3 verloren - So rückt der Abstieg näher

Worms · Die Perspektiven für Eintracht Trier in der Regionalliga Südwest sind spätestens seit Sonntagnachmittag so düster wie die schwarzen Auswärtstrikots, in denen die Moselaner den Abstiegs-Gipfel in Worms bestritten haben. Der SVE lässt bei der 0:3-Niederlage in Worms nicht nur Abschlussstärke vermissen.

02.04.2023, 17:10 Uhr

Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

0:3 beim direkten Konkurrenten und Südwest-Rivalen verloren, sieben Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz bei nur noch neun ausstehenden Begegnungen. Dazu (zu) viel Stückwerk und (zu) wenig Aufbäumen in einem Spiel, in dem es um so viel ging. So rückt die direkte Rückkehr in die Oberliga näher.