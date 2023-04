Fußball-Regionalliga Eintracht Trier verliert gegen den SGV Freiberg

Eintracht-Trainer Andreas Zimmermann stehen wieder mehr Alternativen zur Verfügung: Robin Garnier und Simon Maurer sind wieder voll dabei. Jan Brandscheid und Henk van Schaik kehren nach ihren Sperren zurück. Schwieriger ist die Lage bei den zuletzt an Corona erkrankten Kevin Schacht und Vincent Boesen. Während Schacht laut Zimmermann zu Hause bleiben muss, ist Boesen – wenn auch noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte – am heutigen Freitag mit in den Bus gen Süden gestiegen (die Eintracht wird in Stuttgart übernachten). Zimmermann charakterisiert den SGV Freiberg als ,abgezockte‘ Mannschaft. Dass sein Team seit nunmehr 17 (!) Partien nicht mehr ohne Gegentor geblieben ist, macht den 53-Jährigen weniger nervös. Wichtiger sei die Reaktion bei einem möglichen Gegentor – und die Arbeit daran, die sich bietenden Großchancen besser als in der Vergangenheit zu nutzen.