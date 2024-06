Fußball Eintracht Trier: Verteidiger-Deal ist fix – Zwei gute Nachrichten von Kinscher

Was sich abgezeichnet hatte, ist nun fix. Innenverteidiger Henri Weigelt wechselt vom künftigen Regionalliga-Konkurrenten TSV Steinbach Haiger zu Eintracht Trier. Der 26-jährige 1,92-Meter-Hüne hat an der Mosel einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Damit stehen dem SVE nun mit Jason Thayaparan, Daniel Buballa, Simon Maurer und Weigelt vier gestandene Innenverteidiger zur Verfügung. Eintracht-Trainer Thomas Klasen, der Weigelt aus dessen Zeit bei Borussia Dortmund II kennt, hat große Erwartungen an den Neuzugang: „Ich hoffe, dass er die Luftveränderung nutzt und einen Push bekommt, wenn er vor unseren großen Kulissen im Moselstadion spielen kann. Ich bin froh und stolz, dass wir solch einen Spieler an Land ziehen konnten.“