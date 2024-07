Fußball-Regionalliga Eintracht Trier: Verwirrung um Karten-Preise – was war, und was jetzt gilt

In der nun abrufbaren Preisstruktur werden also Kinder entlastet, während auf der anderen Seite laut Lambert zum Beispiel der Preis für eine Vip-Tageskarte von 90 auf 120 Euro steigt. Das sei ein Beleg dafür, grundsätzlich eher jene Käuferschichten zu belasten, die über mehr Geld verfügen. In Bezug auf die bleibende Preissteigerung etwa bei den ermäßigten Stehplatzkarten verweist er derweil beispielhaft auf eine neue inkludierte Leistung bei sämtlichen Tickets. Die Eintrittskarten für die Eintracht-Heimspiele gelten am Veranstaltungstag auch als Ticket für die Hin- und Rückfahrt in allen Bussen und Zügen im Gebiet des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT). Das Kombi-Ticket ist nach VRT-Angaben sogar theoretisch bis 4 Uhr am Folgetag gültig.