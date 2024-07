Fußball-Regionalliga Eintracht Trier: Verwirrung um Karten-Preise – was war, und was jetzt gilt

In der Vergangenheit gab es in der Fußball-Regionalliga Südwest häufiger Saison-Auftaktspiele mit einem Alleinstellungsmerkmal. Eröffnungsspiele am Freitagabend, ohne weitere Parallel-Begegnungen. Die Zuschauerzahlen bewegten sich dabei in einer breiten Spanne von 1500 bis 11.500.