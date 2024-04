Fußball-Oberliga Eintracht Trier: Aufstiegs-Matchball gegen FCK II – „Das ist jetzt unser Endspiel“

Im von Eintracht Trier verbreiteten Wochen-Trainingsplan steht es weiß auf blau: Am Samstag soll um 10 Uhr eine Übungseinheit beginnen. Spieler und Trainer arbeiten indes darauf hin, dass dieser Termin Schall und Rauch sein wird. Denn mit einem Sieg am Freitagabend, 12. April (19 Uhr, Moselstadion) gegen den 1. FC Kaiserslautern II würde der SVE den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga perfekt machen – ein anschließender Feiermarathon wäre selbstredend. In diesem Fall könnte man ein Training am Folgetag getrost streichen. „Vielleicht würden wir uns aber anderweitig am Samstagmorgen treffen, zum Beispiel zu einem gemeinsamen Frühstück“, sagt Eintracht-Trainer Thomas Klasen.