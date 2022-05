Fußball : Vor dem Eintracht-Spiel am Samstagabend: Fans marschieren zu Hunderten durch die Trierer Innenstadt

Trier Mitten in der Trierer Innenstadt sind heute Nachmittag hunderte Fans des Fußballvereins Eintracht Trier gezogen. Wie der Marsch zum Stadion abgelaufen ist.

Was folgte, war eine Demonstration der Fanszene, die zeigte, welche Wucht nach wie vor hinter dem Traditionsverein an der Mosel steckt. Über 500 komplett in blau gekleidete Anhänger des Fußballvereins beteiligten sich am friedlichen Fanmarsch zum Stadion und zeigten, dass sie den Verein mit der Porta Nigra auf der Brust bedingungslos unterstützen.