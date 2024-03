Verein muss vorbereitet sein Eine tatsächlich wichtige Frage: Wann steigt Eintracht Trier endgültig auf?

So sah es im Moselstadion am 14. Juni 2022 aus, als Eintracht Trier in der Relegation gegen die Stuttgarter Kickers den Regionalliga-Aufstieg perfekt gemacht hatte. Wann und wo wird der SVE nun in Kürze die erneute Rückkehr in die vierte Liga bejubeln können?

Foto: TV/Hans Krämer