Analyse Wer soll für Eintracht Trier jetzt noch die Kohlen aus dem Feuer holen?

Blutauffrischungen von Fußball-Kadern im Winter sind ein heikles Geschäft. Bei Eintracht Trier haben große Umwälzungen in der jüngeren Vergangenheit keinen Erfolg gebracht. Im Winter der Regionalliga-Saison 2005/2006 kam mit Vitus Nagorny, Edwin Bediako, Peter Buljan, Christian Schmid, Dominik Groß und Christian Stuff ein externes Sextett – am Durchrauschen in die Oberliga änderte das nichts. Im Winter der Oberliga-Saison 2006/07 sollten die Voraussetzungen für eine schnelle Regionalliga-Rückkehr mit der Hinzunahme von Timo Schlabach, Nihad Mujakic, Ermin Melunovic, Sebastian Hartung und Christian Müller verbessert werden – gefruchtet hat es nicht. Und im Winter 2016 sollten die Zugänge Petros Kaminiotis, Josef Cinar, Robin Binder, Antonyos Celik, Till Brinkmann, Christos Papadimitriou und Jonathan Zinram helfen, den Regionalliga-Abstieg zu verhindern – vergebens.