Eintracht Trier Jason Kaluanga: Auch der Aussortierte feuert kräftig an

Trier · Für den Belgier kommt zurzeit viel zusammen: die Ausbootung bei Eintracht Trier, die Sorgen um seine gegen den Krebs kämpfende Mutter. Doch der 26-Jährige versucht, mental stark zu bleiben. Er hofft, dass der Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga noch klappt. Der Verein will derweil mit einer Freikarten-Aktion viele Anhänger fürs Spiel in Worms mobilisieren.

28.03.2023, 17:20 Uhr

Jason Kaluanga hat an seiner Ausbootung aus dem Regionalliga-Team von Eintracht Trier zu knabbern. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Wenn es sportlich für einen Fußball-Verein nicht läuft, wird stets nach denen gerufen, die aktuell gerade nicht für das Schlamassel verantwortlich sind. Das ist überall auf der Welt so – und damit auch bei Eintracht Trier. Noch immer haben viele im Eintracht-Umfeld nicht verstanden, warum Jason Kaluanga beim abstiegsbedrohten Fußball-Regionalligisten im Winter Knall auf Fall sportlich aussortiert worden ist.