Ein Vollblut-Kicker Eintracht Trier: Wie „Bäckermeister“ Mirko Schuster einer Bein-Amputation entging

Die Spieler von Eintracht Trier und ihre verborgenen Talente. Torwart Radomir Novakovic liebt das Fliegen, Abwehrspieler Henri Weigelt sitzt zuweilen an der Nähmaschine. Auch Mittelfeld-Mann Mirko Schuster hat etwas auf der Pfanne. Besser gesagt, in der Pfanne – und im Backofen. Zu Hause kümmert er sich ums Kochen, und er mag es zu backen. Sehr zur Freude auch seiner Mannschaftskollegen, die sich in der Kabine schon über Zimtschnecken und Streuselkuchen freuen durften.