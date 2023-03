Eintracht Trier zu Gast bei Wormatia Worms Einst Meister-Gipfel, jetzt Abstiegs-Gipfel

Der lange Ausfall von Maurice Roth, das wahrscheinliche Fehlen von Robin Garnier (Knieblessur), das Last-second-Gegentor zum 2:2 im vergangenen Heimspiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, die sieben Punkte Rückstand zum rettenden Ufer in der Tabelle, gleich sieben Spieler, denen eine Gelb-Sperre droht: All das lässt Triers Trainer Andreas Zimmermann nicht ins Schwitzen geraten. Dem Abstiegs-Gipfel am Sonntag (14 Uhr, EWR-Arena) bei Wormatia Worms blickt der Eintracht-Coach mit Vorfreude und Enthusiasmus entgegen: „Dass uns mindestens 500 Eintracht-Fans begleiten werden, ist grandios. Daran sieht man, wie viele Menschen an dem Verein hängen. Wir werden Vollgas geben und unser Spiel durchziehen“, sagt der 53-Jährige, auf dessen Trainingsprogramm in dieser Woche unter anderem schwerpunktmäßig Tor-Abschlüsse stehen. Zimmermann: „Wir haben gegen Fulda vorne in ein paar Situationen leider das mögliche 3:1 ausgelassen. Wir haben daran gearbeitet, Torchancen noch besser zu nutzen.“