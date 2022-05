Gegen Gewalt im Fußball : Vor Oberliga-Spitzenspiel: Polizei appelliert an Trierer und Wormser Fans

Trier Vor dem Spitzenspiel Eintracht Trier gegen Wormatia Worms - Samstag um 18 Uhr im Moselstadion - greift die Polizei zu einer besonderen Maßnahme. In einem Fanbrief richten sich die Beamten an beide Fangruppen. Worum es dabei geht.

Am Samstag steht das Oberliga-Spitzenspiel zwischen Eintracht Trier und Wormatia Worms an (18 Uhr, Moselstadion). Die Polizei Trier greift daher nun zu einer besonderen Maßnahme: Unter anderem über den Kurznachrichtendienst Twitter hat die Polizei einen Fanbrief veröffentlicht. Damit soll verhindert werden, dass es wie beim Hinspiel im April zu Ausschreitungen kommt. Der Brief ist an beide Fan-Lager gerichtet.