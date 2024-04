Jubel, Trubel, Emotionen Eintracht Trier: XXL-Video zur XXL-Aufstiegssaison

Man muss es sich nochmal vergegenwärtigen. In bislang 31 Saisonpartien ist Eintracht Trier 28-mal als Sieger vom Platz gegangen. Nach dem Abstiegsdebakel in der vorigen Regionalliga-Saison hatte wohl niemand einen solchen Durchmarsch zurück in Liga vier auf der Rechnung. „Wir haben uns vom ersten Tag an auf die Fahne geschrieben, zeigen zu wollen, dass wir nicht in die Oberliga gehören. Das haben die Jungs mit Bravour gemacht. Zum jetzigen Zeitpunkt 28 Siege in 31 Spielen. Das ist absoluter Wahnsinn“, sagte Eintracht-Trainer Thomas Klasen, der sich nach dem hart erkämpften 1:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern II einer Vielzahl an Bierduschen ausgesetzt sah.