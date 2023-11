Im Herbst sieht es mau aus Eintracht-Coach schlägt Alarm: Warum Eintracht Trier dringend mehr Trainingsmöglichkeiten braucht

Trier · Angesichts der aktuell schwierigen Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel am Sonntag bei der TSG Pfeddersheim macht sich SVE-Übungsleiter Thomas Klasen grundsätzlichere Gedanken. Sein Appell: In puncto Trainingsmöglichkeiten muss sich etwas tun, will sich der Club dauerhaft in höheren Liga-Gefilden etablieren.

17.11.2023 , 15:30 Uhr

Triers Trainer Thomas Klasen plädiert für bessere Lösungen bei den Trainingsbedingungen im Herbst und Winter. Foto: TV/Hans Krämer / Kraemer

In den wärmeren Jahreszeiten sind die Bedingungen für Eintracht Trier auf dem Moselstadiongelände mit zwei top-gepflegten Rasen-Trainingsplätzen sehr gut. Doch sobald Herbst und Winter Einzug halten, werden die Räume im wahrsten Sinne des Wortes eng. Die Rasenplätze sind oftmals gesperrt. Dann bleibt nur noch ein Kunstrasenplatz, der einerseits bereits in die Jahre gekommen ist und andererseits durch die Jugend-Teams vielfach stark belegt ist.