Aufstieg des SVE Finanzen, Verträge: Nach dem Titel geht’s bei Eintracht Trier nun ans Eingemachte

Trier · Der Traditionsverein ist zurück in der Regionalliga. Die Moselaner wissen aus leidvoller Erfahrung, wie groß der Sprung in diese Spielklasse ist, in der viele Clubs unter Profi-Bedingungen arbeiten. Was das für die Personalplanungen im Meisterteam heißt.

16.04.2024 , 12:03 Uhr

,Milljunen Leut‘ im Moselstadion: Nach dem Abpfiff des Spiels gegen den 1. FC Kaiserslautern II (1:0) feiern Spieler und Fans von Eintracht Trier ausgiebig und ausgelassen auf dem Rasen die heiß ersehnte Rückkehr in die Fußball-Regionalliga. Foto: Hans Krämer/HANS-KRAEMER