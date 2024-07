Erster Sommer-Test So hat Eintracht Trier einem Zweitligisten die Stirn geboten (Fotostrecke)

Angesichts der Rahmenbedingungen – das Team mit einigen Neuzugängen ist am Ende der ersten, harten Trainingswoche – sah das nicht nur manierlich, sondern phasenweise richtig gut aus: Fußball-Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier hat sich in seinem ersten Testspiel vor 1216 Zuschauern am Sonntag in Osburg beim 1:3 gegen den Zweitligisten SV Elversberg achtbar aus der Affäre gezogen.