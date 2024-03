Coach ist ein richtiger Promi Ex-Trierer trainiert jetzt bei einer Legende

Zu Hause, in der luxemburgischen Grenzgemeinde Wormeldingen, wohnen gerade mal gut 3000 Einwohner. Dort, wo Fränz Sinner jetzt lebt, sind es 624-mal so viel. Der 20-Jährige ist vor mehreren Monaten nach Wien gezogen. An der Technischen Universität hat er ein Physik-Studium aufgenommen. Mit einem Kumpel, den er schon seit der vierten Klasse kennt, bildet er eine WG. „Ich genieße den Alltag hier. Wenn ich aus der Haustür gehe, habe ich alles direkt um die Ecke. Man kann hier sehr viel machen“, berichtet Sinner im TV-Gespräch.