Fußball-A-Junioren-Bundesliga : Triers A-Jugend empfängt Team aus „erster Kategorie“

Trier Die klare 0:3-Pleite zum Start der Saison der A-Junioren-Fußball-Bundesliga Süd/Südwest bei Darmstadt 98 haben sie intensiv aufgearbeitet. Während der Woche wurde beim starken Auftritt und knappen 1:2 gegen die Luxemburger U19-Auswahl (Trierer Torschütze zum 1:0 war Kapitän Noah Herber) wieder Selbstvertrauen getankt.

Wie schwer es ist, gegen den amtierenden Staffelsieger (im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft schieden die Augsburger dann gegen Hertha BSC aus) zu bestehen, wissen die Trierer nur zu genau. Wie er die Partie gegen den hohen Favoriten vom Lech angehen lassen will, skizziert Stoffels so: „Wir brauchen lange Ballbesitzphasen und Geduld beim Spiel in die Tiefe. Außerdem gilt es, individuelle Fehler, wie wir sie uns zuletzt in Darmstadt geleistet haben, abzustellen“.