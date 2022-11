Regionalliga : Eintracht Trier gegen TSG Hoffenheim II – Live-Ticker

Trier Heute um 19 Uhr bestreitet Eintracht Trier das Nachholspiel bei der TSG Hoffenheim II. Die Kraichgauer sind derzeit gut in Form – zuletzt gelangen drei Siege in Folge. Das Spiel im Live-Ticker.

Bei der TSG ist häufig Spektakel programmiert. In acht ihrer bislang 13 Saisonpartien erzielte die Mannschaft mindestens zwei Tore.

Beim jüngsten 4:1-Erfolg gegen den SGV Freiberg lief Bundesliga-Profi Ermin Bicakcic auf – der 32-Jährige, seit 2014 bei der TSG unter Vertrag, kämpft sich nach einem Kreuzbandriss wieder heran. Im Sturm ist weiterhin der 35-jährige Nick Proschwitz ein Faktor – der Angreifer hat neben mehreren Stationen in Deutschland Auslands-Engagements in der Schweiz, England, Belgien und den Niederlanden in seiner Vita stehen.