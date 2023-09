Fußball-Oberliga Und noch ein Sieg: Eintracht Trier stellt Startrekord ein

Damals, in der Saison 2007/08 hieß die Oberliga noch ,Südwest‘. Trainer von Eintracht Trier war Werner Weiß. Und auf dem Platz standen Spieler wie Stefan Malchow, Erwin Bradasch, Thorsten Wittek und Holm Hentschke. Mayen, Engers, Hauenstein, Idar-Oberstein, Rossbach/Verscheid, Worms, Hasborn, Neunkirchen – sie alle mussten sich an den ersten acht Spieltagen dem SVE geschlagen geben, der rekordverdächtig gut in die Saison startete. Erst der 1. FC Saarbrücken setzte mit einem 1:1 der Siegesserie der Moselaner ein Ende.