Steile Karriere Erst Spieler bei Eintracht Trier, jetzt Boss der Milliarden-Liga von Saudi-Arabien

Wird es einen Superstar wie Liverpool-Stürmer Mohamed Salah bald in die Wüste ziehen? Oder Kevin De Bruyne? Vielleicht sogar Jamal Musiala? Da haben die Spieler und deren Berater ein Wörtchen mitzureden, klar. Aber auf der anderen Seite des Tischs sitzt ein Mann, der sie liebend gerne nach Saudi-Arabien holen würde. Damit die Liste an Weltstars noch ein bisschen länger wird. Der Mann ist bestens vernetzt, hat Geld wie Öl zur Verfügung. Er heißt Michael Emenalo, ist seit einigen Monaten Präsident der saudi-arabischen Liga und hat damit für viel Wirbel gesorgt – und zumindest in Europa für wenig Begeisterung. Die drei genannten Spieler kennt der Nigerianer noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Chelsea (wobei Musiala da noch sehr jung war). Dort agierte Emenalo als Technischer Direktor – vorher war er Chefscout und Co-Trainer – nicht nur im Hintergrund. Er wird als intelligenter, besonnener Typ beschrieben. Kein Lautsprecher. Keiner, der zu dreist, zu egozentrisch wäre. Aber einer, der weiß was er will – und wie er es bekommt.