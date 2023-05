Fußball Oberliga 2023/24: Das sind die Gegner von Trier und Bitburg

In der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar sind mit einer Ausnahme alle Entscheidungen gefallen. Am letzten Spieltag verteidigte der TSV Schott Mainz seine Tabellenführung – die Rheinhessen mit den Ex-Trierern Aydin Ay (Trainer), Edis Sinanovic (laboriert an den Folgen eines Kreuzbandrisses) und Linus Wimmer haben damit die direkte Rückkehr in die Regionalliga Südwest geschafft.