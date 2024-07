Fußball-Regionalliga Jetzt geht’s los: Alter Rivale zu Gast im Moselstadion

FCH-Trainer Danny Schwarz blickt optimistisch nach vorne, gleichwohl warnt er vor der Eintracht: „Mit der Aufgabe in Trier wartet direkt eine Herausforderung auf uns. Der Aufsteiger wird mit sehr viel Euphorie in die Liga starten. Man hat ja in der vergangenen Saison bei den Stuttgarter Kickers gesehen, was bei Aufsteigern möglich ist. Trier hat eine gute Mischung aus Erfahrung und hungrigen Spielern. Und auch ihre Achtungserfolge in der Vorbereitung haben gezeigt, was uns erwartet. Wir werden den Gegner auf jeden Fall nicht unterschätzen.“